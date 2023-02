W czwartek w Zielonej Górze rozpoczyna się ćwierćfinałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce. UKS Trzynastka – gospodarz turnieju trafił do grupy A, z mocnymi drużynami z Częstochowy i Warszawy.

Na początek mecz z ekipą spod Jasnej Góry. O szansach zielonogórzan na awans do zmagań półfinałowych mówi trener Krzysztof Dobek.

Nie jesteśmy faworytem, bo losowanie było dla nas bardzo mocno nieprzychylne. Mamy AZS Częstochowa, coroczni finaliści i medaliści mistrzostw Polski. MDK Warszawa to też znana firma. Chłopaki tanio skóry nie sprzedadzą, a jeśli wyjdziemy z tej podgrupy, to czeka nas mecz z kolejną wielką firmą – Treflem Sopot. Ja się cieszę, bo jeśli kogoś pokonamy, to na pewno pójdzie będzie o nas głośno w Polsce.