Zielona Góra ma kryte boisko piłkarskie. W środę od wczesnych godzin porannych pompowany jest dach nad pełnowymiarową, sztuczną nawierzchnią.

To pierwszy tego typu obiekt w regionie. Estetycznie zmienia wygląd całego kompleksu przy ul. Sulechowskiej. Mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Wrażenie jest imponujące, jak się dzisiaj wchodzi na teren MOSiR-u. Powstało coś dużego, co robi efekt “wow”. To będzie fajny obiekt do korzystania przede wszystkim dla dzieciaków. Miałem obawy, jak to będzie wyglądało. Jest dobrze, a jak wprowadzimy jeszcze kilka zmian, to będzie jeszcze lepiej.