Torby spakowane, auto zatankowane, ale czy sprawne i gotowe do drogi? Co warto sprawdzić w naszym samochodzie, zanim wyruszymy na wymarzone wakacje i żeby urlopu nie skończyć przedwcześnie na lawecie?

Daniel Abramczyk z serwisu salonu Toyoty w Zielonej Górze uczula nas na ciśnienie w oponach.

To rzecz istotna, niedoceniana. Większość aut ma czujniki ciśnienia, które to monitorują. Przed dłuższą trasą, w zależności od załadowania i liczby pasażerów, to ciśnienie trzeba odpowiednio skorygować. Po to, żeby przyczepność i stabilność była poprawna.