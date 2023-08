Do nowego sezonu szykują się szczypiorniści AZS-u Zielona Góra. W zespole naszego pierwszoligowca prawdziwa rewolucja kadrowa.

Tak jak wspominaliśmy, odeszło kilku czołowych zawodników, a drużyna zmieniła oblicze. Akademicy są już po pierwszym sparingu z ekipą ze Świdnicy. O przygotowaniach do sezonu mówi trener AZS-u Ireneusz Łuczak.

To będzie dopiero drugi tydzień pracy. To jest zaskoczenie dla mnie, bo pierwszy raz graliśmy w takim składem. Ale dużo pracy przed nami. Najważniejsze, że jest ciężka praca, a zawodnicy robią wszystko, byśmy się przygotowali do sezonu. Jestem zadowolony, choć mamy problemy, bo trzech zawodników jest na obowiązkowym obozie studenckim.