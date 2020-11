Zobacz info

"Kieruj się do światła, to jest Twój prawdziwy dom." TRANS - formacja to muzyczno-duchowa podróż transowa, sesja głębokiego relaksu, doświadczenie aktywujące proces zmian, oczyszczenie i koncert w jednym ! ✨🔥✨ Działając w intencji tworzenia przestrzeni do rozwoju i wzrostu, otwarcia pola miłości, łącząc się ze swoim własnym sercem, intuicją i wyższą Mądrością (Jaźnią), mamy nadzieję, że pomoże Ci to odnaleźć połączenie ze sobą samą/ym i poczuć jedność ze wszystkim co JEST. Przestrzeń tą twor...