Zbyt duża ilość wody w sieci wodociągowej była przyczyną awarii w rejonie ulicy Kossaka, Wojska Polskiego, Traugutta i Lipowej. – Zawiodła elektronika – tłumaczy Monika Turzańska, rzeczniczka prasowa zielonogórskich wodociągów. Pracownicy rozpoczęli naprawę.

Wczoraj ZWiK usunął usterkę przy ulicy Lipowej i Traugutta. Awaria nadal dotyczy ulic Wojska Polskiego i Kossaka, dlatego prace będą prowadzone jeszcze dziś.

Ta awaria przy ulicy Kossaka, ze względu na to, że jest dosyć złożona, jest usuwana dzisiaj. Jak informowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, od godziny 5:00 rano nie ma wody przy ulicy Braci Gierymskich i ulicy Malczewskiego od numeru 51 do 77. Do godziny 13:00 planujemy wszystko przywrócić do stanu pierwotnego i mieszkańcy już będą mieli wodę.