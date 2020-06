Raport o stanie miasta i udzielenie wotum zaufania prezydentowi Januszowi Kubickiemu to sprawy, jakimi zajęła się rada miasta na wczorajszej sesji. Radni w większości uczestniczyli w obradach zdalnie. Ci, którzy z powodu problemów technicznych nie mieli takiej możliwości, pojawili się osobiście w ratuszu.

Przez zakłócenia transmisji niektóre wypowiedzi, np. słowa prezydenta, były niewyraźne. Pomimo tego sesja odbyła się zgodnie z porządkiem obrad. Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu Zielonej Góry i zagłosowali za wotum zaufania dla gospodarza miasta. Przewodniczący rady, Piotr Barczak wyjaśnił, że treść dokumentów omawianych podczas posiedzenia powinna być znana radnym już wcześniej.

Problemami technicznymi w trakcie obrad ma się zająć dostawca oprogramowania, któremu zakłócenia zgłaszano już przy poprzedniej sesji.

To utrudnienie było dla nas zaskoczeniem, stąd była godzinna przerwa, żeby z powrotem to uruchomić. Część radnych, która nie mogła połączyć się w sposób teleinformatyczny, miała możliwość przyjścia do ratusza. Zresztą niektórzy z tego skorzystali, a nawet wyszli w trakcie obrad sesji, ale to się zdarza także przy standardowych sesjach. Natomiast mam nadzieję, że połączenie do transmisji będzie polepszone.