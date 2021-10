Burzliwe dyskusje w trakcie posiedzenia Rady Miasta Zielona Góra. Emocje sięgnęły niemal zenitu już przy pierwszym temacie poruszonym podczas obrad. Dyskusji poddane zostało przyjęcie oświadczenia wyrażającego sprzeciw oraz dezaprobatę wobec faktu barbarzyńskiego zniszczenia krzyża na Osiedlu Zastalowskim.

Przepychanka słowna zaczęła się od pytania jednego z radnych czy przedstawiciele miasta powinni zajmować się sprawą na sesji. Według prezydenta miasta, Janusza Kubickiego, takie pytanie nie miało prawa paść. Bo zdarzenie na Osiedlu Zastalowskim było czymś więcej niż zwykłym aktem wandalizmu.

No cóż – nie do przyjęcia jest dla mnie taka sytuacja, że część radnych próbuje to bagatelizować. Bo dla mnie to przekroczenie pewnych barier i reguł. Musimy stanowczo przeciwstawiać się takim czynom. I nie rozumiem zachowania niektórych radnych.