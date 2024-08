Polska oświata w kryzysie, a jak wygląda dialog między nauczycielami i ministerstwem? – Atmosfera rozmów zdecydowanie się poprawiła – komentowała w Rozmowie na 96FM Bożena Mania prezes Okręgowego ZNP.

Zmiany po odsunięciu od władzy Zjednoczonej Prawicy w kontakcie z ministerstwem są wyraźnie zauważalne, ale na razie nie mają znacznego wpływu na przebieg koniecznych zmian w resorcie.

Poprzednio nie mieliśmy okazji rozmawiać. To nie był dialog, to nie była rozmowa, to nie były nawet spotkania, a jeśli były to bardzo krótkie i miały charakter kurtuazyjny