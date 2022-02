Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowuję kolejną wystawę, w ramach Galerii Nowy Wiek, która odbędzie się w piątek 11 lutego, o godz. 17:00, a będzie nią wernisaż Marka Lalko “Ćwiczenia o rzeczach i czasie”.

Marek Lalko to fotografik, nauczyciel akademicki. Absolwent grafiki oraz malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ, gdzie prowadzi II Pracownię Fotografii. Wystawa ta jest nietypowa, ponieważ jest ona złożona z prac, z kilku ostatnich lat, a część z nich była już pokazywana na zamkniętych pokazach podczas pandemii.

Ta wystawa jest wystawą specyficzną, pierwszy powód to jest taki, że znajdują się na niej prace, które w pewien sposób były już wcześniej pokazane, ale nie do końca, ponieważ pandemia spowodowała, że właściwie odbył się tylko taki pokaz zamknięty. Ja mówię tylko o pewnej części prac, które będziemy widzieli w Galerii Nowy Wiek. To była wystawa powieszona w 2020 roku w Galerii Fundacji Salony. Ona odbyła się na potrzeby przewodu doktorskiego Marka Lalko i została po prostu zamknięta

Oprócz starszych prac, będą też nowe działa artysty, stąd nowa nazwa wernisażu.

Część tej ekspozycji, jakby pewne jądro tej wystawy, pokażemy tutaj. Towarzyszą jej również nowe i najnowsze prace, stad też nowy tytuł, i jakby zwrócenie uwagi na ćwiczenia, te tytularne ćwiczenia, czyli rodzaj nawet takich przymiarek, wprawek, takiego jakby żywego reagowania, na to co Marek widzi i w jaki sposób to postrzega i w jaki sposób też intuicyjny taki działa na samej materii fotografii

Sam Marek Lalko, zdradził o czym sama wystawa opowiada.

To jest trochę taka praca o fotografii, o percepcji, o tym jak postrzegamy rzeczywistość, jak ta rzeczywistość w nas, wewnątrz nas funkcjonuje i trochę o jakby samym medium, o jego naturze o jego powierzchni, o tym co się znajduje pod powierzchnia fotografii, wiem ze to brzmi trochę tak enigmatycznie w tym momencie, ale jeżeli ktoś się spodziewa jakby czystej fotografii, to się może zawieść, chociaż udało mi się również pokazać na tej wystawie, trochę takich bardzo realistycznych ujęć rzeczywistości

Materiał przygotował Dominik Biernat