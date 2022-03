Jako niespełna 25 latek wyjechał do Köln, gdzie zatrudnił się w „Kölnische Zeitung”. Zauważono w nim potencjał i został korespondentem wiedeńskim. W międzyczasie zaczął współpracować z paryskim „Moniteur de Versailles”. Nawet wyjechał do pracy do stolicy Francji. Tam jednak, z nieznanych mi powodów, nie zagrzał zbyt długo miejsca i wyprowadził się do Wiednia, gdzie podjął pracę w „Neue Wiener Tageblatt”. Pracował jako korespondent zagraniczny, a później kierował wydziałem spraw zagranicznych.

W 1876 r. został wydalony z Austrii z powodu „destrukcyjnej tendencji” jego artykułów. Powrócił do Niemiec i zaczął pracę w „Berliner Tageblatt”, gdzie wprowadził mnóstwo racjonalizatorskich poprawek, stosowanych do końca istnienia gazety. W tym czasie był także felietonistą „Deutsche Montagsblatt”. Po zaledwie pięciu latach został redaktorem naczelnym „Berliner Tageblatt”. Co ciekawe w tym samym czasie został także… redaktorem naczelnym „Deutsche Montagsblatt”. Jego pomysłem było połączenie obu gazet, z których „dziennik poniedziałkowy” stał się dodatkiem do głównego wydania gazety berlińskiej. Po fuzji nie zredukował ilości pracowników redakcji, a dodatkowo ściągnął do niej wielu dobrze zapowiadających się młodych ludzi, którzy w późniejszych latach, pod jego „skrzydłami”, wyrośli na liczących się w świecie dziennikarzy. Pod koniec XIX w. zaczął publikować na łamach „Politische Wochenschau”… gdzie obraził Otto von Bismarcka za co został skazany na 99 dni więzienia.