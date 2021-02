Ma być smacznie, zdrowo i z odpowiednią dawką kalorii, ale nie za ciężko. Czyja to dieta? Koszykarzy Enei Zastalu BC. Sportowy sukces niejedno ma imię. Ważnym elementem każdego zawodnika jest odpowiednia dieta.

Zielonogórzanie w piątek dokonali nie lada wyczynu. Pokonali czołowy zespół Europy, ekipę CSKA Moskwa 93:90. O świętowaniu nie było mowy. Nazajutrz był już wyjazd na mecz do Radomia. Dziś zielonogórzanie zmierzą się właśnie z HydroTruckiem. A co zjedli przed wyjazdem na to spotkanie? O tym mówi Soheyb Bourourou, kucharz Restauracji Winiarni Bachus, która karmi naszych koszykarzy.

Przygotowaliśmy dietetyczny ryż w sosie pomidorowym, warzywa grillowane i kurczak z grilla. Myślę, że to jest fantastyczne danie, gdyż oni potrzebują dużo kalorii, a jednocześnie nie może być to ciężkie.

Tak, jak koszykarze do swoich meczów. Mecz w Radomiu dziś o godzinie 18:00. I to nie koniec koszykarskiego maratonu w tym tygodniu. Pojutrze Zastal będzie mierzy się w Stargardzie z PGE Spójnią, a w niedzielę, 7 lutego podejmie Niżny Nowogród, w ramach ligi VTB.

Autorzy: Katarzyna Mayer Bzowa, Tomasz Noskowicz