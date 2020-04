„Jeśli możesz to przeczytać, to idź do domu!”. Napisy o takiej treści możemy zobaczyć na zielonogórskich chodnikach. To inicjatywa Instytutu Równości. Organizacja chce w ten sposób skłonić mieszkańców, by nie wychodzili zbyt często na zewnątrz.

Napisy są malowane na chodnikach przy pomocy szablonu.

To jest szablon, który będziemy przykładać do chodnika i sprayować. W ten sposób napis pozostanie na chodniku. Nie będziemy sprayować farbą, ponieważ to byłby wandalizm. To będzie kreda w sprayu, więc jest całkowicie zmywalna po jednym deszczu. Kacper Kubiak, wiceprezes Instytutu Równości

Kredowe „graffiti” powstaje głównie na osiedlach, np. na Osiedlu Pomorskim, Śląskim czy Przyjaźni.