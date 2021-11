Trwa szkolenie animatorów w projekcie Akademii Równości i Różnorodności. To projekt antydyskryminacyjny, którego głównym celem jest walka w szkołach z dyskryminacją.

Na jakim etapie jest dziś szkolenie? Pytamy lidera projektu Filipa Czeszyka, radnego Zielonej Razem.

Jesteśmy na półmetku, przed nimi piąte spotkanie już w sobotę. Zbliżamy się do momentu, gdy zaczniemy projektować działania antydyskryminacyjne. Zobaczymy, jak to pójdzie. Osoby, które tego doświadczą, będą zachwycone. Mam doświadczenie z innych miast, w których projekt został zrealizowany, więc jestem spokojny.

Jeśli chodzi o walkę z dyskryminacją, już niebawem odbędzie się bal równości i niepodległości. Jaka jest idea tej imprezy?

Chodzi o to, że mamy mnóstwo dzieciaków w Zielonej Górze różnej narodowości, głównie pochodzenia ukraińskiego. Chcemy, by czuły się tu dobrze. Mamy problem w kontekście tego, co dzieje się na granicy polsko białoruskiej. Chodzi o to, by czuły się u nas bezpiecznie.