Piłkarze trzecioligowej Lechii Zielona Góra szykują się do rundy wiosennej. W miniony weekend Lechia rozegrała sparing w Gorzowie z czwartoligowym Stilonem i wygrała 2:1.

Andrzej Sawicki – trener Lechii – stwierdził, że jego zespól jest w połowie drogi jeśli chodzi o przygotowania do wiosny.

Zostały nam cztery mikrocykle, jeśli wszystko się zacznie z terminem. Jeszcze trochę pracy przed nami. Martwią urazy. Jesteśmy bez 8-9 zawodników. To na pewno nie pomaga. Mam nadzieję, że to wszystko wróci do normy.