Jak lepiej uczyć się demokracji, jak nie na żywym organizmie? Uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego po raz kolejny zorganizowali symulację prawyborów amerykańskich. W debacie oksfordzkiej prowadzonej w języku angielskim przedstawiali poglądy Kamali Harris i Donalda Trumpa.

Każdy z uczniów oddawał też głos na kandydata, który bardziej go przekonał. Mówi Marta Dunaj, przewodnicząca szkolnej komisji wyborczej.

Wyglądają one bardzo podobnie do wyborów amerykańskich. Uczniowie przedstawiają się, dostają kartę i po zaznaczeniu kandydata, wrzucają ją do urny. Następnie podliczamy frekwencję i sprawdzamy, kto wygrał w naszej szkole.