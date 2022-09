Jaki powinien być budżet województwa lubuskiego na przyszły rok? O tym myślą radni województwa lubuskiego. Dziś m. in. o budżecie rozmawialiśmy z Aleksandrą Mrozek.

Radna sejmiku z ramienia Samorządowego Lubuskiego była gościem „Rozmowy na 96 FM”. Prace już trwają, kluby mają czas na złożenie wniosków do 10 października.

Na co chce postawić Samorządowe Lubuskie? – Na komunikację i turystykę – mówiła Mrozek.

Dotyczy to głównie rozwiązań komunikacyjnych, poprawy stanu dróg. Jako radna od kilku lat składam wnioski w obszarze turystyki, bo to są zaniechania sięgające dekady. My w obszarze turystyki nie rozwiązujemy problemów, potrzebujemy zintegrowanego systemu informacji turystycznej.