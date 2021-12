Już są! Przy ulicy Bohaterów Westerplatte zasadzone zostały platany klonolistne. Tuzin drzew stanął w specjalnych donicach z betonu architektonicznego. Odmiana tych drzew osiąga około 10 metrów wysokości. Co za tym idzie – platany będą idealną osłoną od słońca.

A dlaczego zostały zasadzone w donicach? To wyjaśnia Agnieszka Kochańska, zielonogórski ogrodnik miejski i architekt krajobrazu.

Donica ma ażurowe dno, co pozwoli na przerośnięcie drobnych korzeni do gruntu. Co pozwoli na prawidłowy rozwój. Donice są też dostosowane wielkością do tych drzew. Do tego są one ocieplone styropianem, więc platany nie zmarzną. Dobrane jest też odpowiednio drzewo, bo platany to drzewa miejskie, nadają się do takich warunków.