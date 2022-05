Chimeryczna pierwsza runda, znakomita druga – tak w dużym skrócie można podsumować dotychczasowe mecze I-ligowych szczypiornistów PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasza ekipa ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie, ale już dziś można oceniać występy akademików.

W programie “Szatnia Akademików” gościliśmy czołowego zawodnika AZS-u Alana Młynkowiaka i poprosiliśmy o ocenę,

Ta pierwsza runda nie była aż tak zła, ale szkoda meczów, które przegraliśmy, szczególnie z tymi drużynami, które były za nami. Z kolei druga runda była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Jedyny mecz, w którym nie mieliśmy punktów to właśnie ten ostatni, sobotni z Obornikami. Było nas naprawdę mało i każdy dawał z siebie 120 procent.

Przed zespołem PKM Zachód AZS jeszcze jedno spotkanie, w Grodkowie z Olimpem.

My się skupiamy tak, jak na każdy inny mecz. To, że mamy już zapewnione piąte miejsce, to nie znaczy, że sobie odpuścimy, będziemy grali tak, jak w ostatnią sobotę.