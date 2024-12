Kolejne transze świadczenia “Aktywnie w żłobku” ZUS wypłaci 20 grudnia 2024 r. Natomiast 30 grudnia na rachunki rodziców i opiekunów wpłyną świadczenia “Aktywni rodzice w pracy” i “Aktywnie w domu”.

Środki w danym miesiącu są wypłacane za miesiąc poprzedni. – Rodzice i opiekunowie powinni pamiętać o terminach składania wniosków – przekazuje Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

Wniosek o świadczenie “Aktywnie w żłobku” można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka. Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to prawo do świadczenia otrzyma od 1 października. Od 3 stycznia będą obowiązywać inne terminy. Jeśli po tej dacie rodzice złożą wniosek w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki, to w takiej sytuacji otrzymają prawo do świadczenia od dnia pójścia do żłobka.