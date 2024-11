Od października lubuscy rodzice i opiekunowie dzieci od 12. do 35. miesiąca życia mogą składać wnioski o wsparcie z programu „Aktywny rodzic”. Do tej pory z naszego województwa wpłynęło ponad 8 tys. wniosków na przeszło 8,2 tys. dzieci. Ponad 53 proc. z nich dotyczyło wsparcia „Aktywnie w żłobku”.

W skład programu „Aktywny rodzic” wchodzą trzy rodzaje wsparcia: “Aktywni rodzice w pracy”, “Aktywnie w żłobku” oraz “Aktywnie w domu”. W naszym województwie rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 8 tys. wniosków. O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w regionie.

Najwięcej trafiło do ZUS z Zielonej Góry – ponad 1,3 a najmniej – 257 z powiatu sulęcińskiego. Przeszło 4,3 wniosków dotyczyło wsparcia „Aktywnie w żłobku”. O „Aktywnie w domu” starało się 1,9 tys. lubuszan, a o „Aktywni rodzice w pracy” – 1,8 tys. „Aktywnie w żłobku” zastąpiło tzw. „żłobkowe”, czyli dofinansowanie z ZUS w wysokości do 400 zł dopłaty za pobyt w placówkach opieki nad dziećmi do 3. roku życia. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego albo są pod opieką dziennego opiekuna.