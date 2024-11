Lubuska akrobatyka w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji szykowane są uroczyste obchody, które odbędą się w hali akrobatycznej MOSiR przy ul. Urszuli w Zielonej Górze.

O przygotowaniach do wydarzenia mówi dr Bartłomiej Hes, prezes Lubuskiego Związku Gimnastycznego.

Te przygotowania trochę trwały i wymagały troszkę pracy, ale bardzo się cieszę na ten jubileusz. To będzie świetna okazja do spotkania. Będą zawodnicy obecni, ale także dawni sportowcy. To będzie międzypokoleniowe spotkanie.