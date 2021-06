Uczniowie zielonogórskich szkół włączyli się do akcji “Łączą nas drzewa” i w dniu swojego święta, czyli w Dzień Dziecka, zasadzili ponad 200 drzewek. Teraz już nikt w gminie Świdnica nie powie, że nie ma lipy, bo połowa sadzonek to właśnie ten gatunek. Reszta drzewek to świerki.

Głównym założeniem akcji było zwrócenie uwagi, zwłaszcza najmłodszych, na to co mamy najcenniejszego w otoczeniu. Czyli przyrodę. Chroniąc ją dbamy tym samym o nasze zdrowie i komfort życia codziennego.

Myślę, że dzieci zobaczyły dziś jakie są funkcje lasu tak już w praktyce. Że ten las rośnie powoli. Ale żeby wyrósł, to trzeba najpierw wyhodować nasionko, później je posadzić. A na nas czeka jeszcze pielęgnacja. Także będziemy dbać, a dzieci będą odwiedzać uprawę.

Drzewka będą dorastały razem z dziećmi, które je zasadziły. Sama zaś akcja “Łączą nas drzewa” połączyła nie tylko małych leśników, ale także … samorządowców i polityków. Za łopatę chwycił nawet biskup. Prawdziwymi fachowcami były jednak dzieci.

Ogólnie trzeba to zasypać i uklepać dobrze. Żeby drzewo nie upadło.

Sadzenie drzew spodobało się małym zielonogórzanom tak bardzo, że już oczekują kolejnej takiej akcji. A my dodajmy, że schronienie w cieniu nowo zasadzonych lip będzie można znaleźć już za około 5 lat.