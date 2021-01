Choinka po świętach nie musi lądować na śmietniku. „Eko Choinka” to akcja, która ma zachęcić zielonogórzan do recyklingu. Nasze drzewka mogą być rozdrobnione na zrębki i posłużyć np. jako naturalny nawóz do ziemi.

Od jutra (9 stycznia) od godziny 6:00 po mieście zacznie kursować Choinkowy Eko Patrol. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej odbiorą choinki od mieszkańców. Harmonogram wywozu drzewek znajdziecie na stronie ZGK.

Do powtórnego przetworzenia trafi też zeszłoroczna miejska choinka, która stała przed ratuszem. Wykorzystają ją lokalni artyści.

Przygotowaliśmy na ten cel dla pięciu chętnych artystów materiał drzewny, który zostanie im przekazany. Następnie, po wykonaniu prac, zgodnie z wolą artystów dzieła zostaną przekazane na aukcje charytatywne.

W tym roku, z uwagi na epidemię, nie odbędzie się finał akcji „Eko Choinka” na deptaku.