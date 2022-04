Rusza pierwsza międzynarodowa edycja „Akcji Czysta Odra”. Biorą w niej udział nie tylko społecznicy z Polski, ale również z Czech i Niemiec. Wszyscy mają jeden cel – lokalnie zadbać o środowisko.

„Akcja Czysta Odra” została zapoczątkowana kilka lat temu przez wrocławskiego ekologa Dominika Dobrowolskiego. Każda kolejna edycja przyciąga coraz więcej osób. Wojciech Kołakowski prezes zarządu OSP Cigacice zaznacza, że każda z regionalnych grup będzie sprzątała Odrę w inny sposób, bo zaangażowali się w nią między innymi kajakarze.

My na naszym odcinku sprzątamy brzegi Odry. Wzięliśmy sobie odcinek pięciokilometrowy rzeki plus kawałek rzeki Obrzycy – około 500 metrów. Raczej do wody nie będziemy wchodzić, bo jest to niebezpieczna rzeka, także będziemy sprzątać brzegi Odry. Jeśli chodzi o akcję na naszym terenie to tutaj przy wsparciu “Przystań Tu” będziemy mogli też część wolontariuszy na drugą stronę i niżej, w dół i w górę rzeki przewieźć galarami, także wydaje mi się, że to jest też ciekawa atrakcja, żeby móc coś zrobić pożytecznego i przy okazji przepłynąć się tym galarem, zobaczyć, jak to wygląda z wody.