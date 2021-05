Zwycięstwem zakończyli pierwszoligowe zmagania piłkarze ręczni PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego w tym sezonie. Podopieczni Ireneusza Łuczaka pokonali w sobotę SPR Bór-Joynext Oborniki Śląskie 32:26 (16:10).

Triumf gwarantował akademikom siódmą lokatę na koniec sezonu. Zielonogórzanie w przedostatniej kolejce pierwszoligowych zmagań pewnie pokonali swoich rywali. W szeregach gości zabrakło ich lidera, Kamila Ramiączka. Zawodnik w Zielonej Górze był, ale nie był wpisany do protokołu i w meczu nie wystąpił. Pretensje o to do kierownictwa drużyny zielonogórskiej miał trener Artur Szabat.

Nie wiemy dlaczego nasz najlepszy zawodnik nagle zniknął z protokołu. Zielona Góra zamiast zachować się fair, wydrukować jeszcze raz protokół, to stwierdziła, że wygra ten mecz przy zielonym stoliku. Możliwe, że ten mecz jeszcze się nie skończy. Mamy obiekcje do kilku zawodników z Zielonej Góry. Żałuję, że nie zadziałała tu idea sportu. Doświadczony trener… ja bym czegoś takiego nigdy nie zrobił. Artur Szabat, trener SPR Bór Oborniki Śląskie

Ja uważam, że są przepisy i jeśli na godzinę przed meczem zawodnik nie jest wpisany, to nie gra. Ja w życiu też miałem niejedną taką sytuację i trenerzy się nie zgadzali na to. Dla mnie to jest śmieszne, że nie sprawdza się, czy jeden z najlepszych zawodników jest wpisany do składu. To nie do mnie pretensje. Ireneusz Łuczak, trener PKM Zachód AZS UZ

Sam mecz mógł się podobać. Obie drużyny mocno postawiły na atak, wielokrotnie kosztem obrony. Często akcja błyskawicznie przenosiła się od bramki do bramki.

Po spotkaniu Cyprian Kociszewski otrzymał z rąk dyrektora zielonogórskiego klubu, Marka Lemańskiego tzw. Złotą Odznakę Akademickiego Związku Sportowego.

Zaskoczony! Było widać chyba po minie. Nie spodziewałem się w ogóle. Fajna rzecz, tym bardziej, że srebrną już mam. Widocznie sobie zasłużyłem! Dla mnie to wielkie wyróżnienie. Cyprian Kociszewski, PKM Zachód AZS UZ

Za tydzień zostanie jeszcze rozegrana ostatnia kolejka spotkań w I lidze. AZS mecz z Siódemką Miedzią Legnica rozegrał już jednak wcześniej awansem.