Od Mistrzostw Ziem Zachodnich, które odbyły się we Włoszakowicach, w Wielkopolsce rozpoczęli starty w tym roku przedstawiciele Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra.

Organizatorem zmagań była Polonia Leszno, a zielonogórzanie sięgnęli po sześć medali, w tym trzy złote. Z występu swoich podopiecznych zadowolony jest trener Tomasz Pasek.

Z siedmiu reprezentantów, którzy pojechali, aż sześciu stanęło na podium. Trzy złote “krążki” wywalczyli najbardziej doświadczeni: Kacper Frątczak, Rafał Gąszczak i Michał Niemiero. Dwa brązowe medale przywieźli Jakub Żybura i Mateusz Frątczak, srebro dołożył Damian Lach, który debiutował w boksie olimpijskim.

Mistrzostwa Ziem Zachodnich to wstęp i przetarcie do najważniejszych imprez na krajowym podwórku. Przedstawiciele ASW zamierzają startować we wszystkich zawodach rangi mistrzostw Polski. Jak trenuje się i startuje w zawodach w dobie pandemii?

Staramy się tutaj formalnie i ze wszystkimi restrykcjami sanitarnymi realizować treningi i zgrupowania. Forma jest dosyć wysoka. W tym roku będziemy uczestniczyć we wszystkich mistrzostwach Polski. Nie ma co ukrywać, że starty bez publiczności to jednak nie jest to samo.

Pierwsze mistrzostwa Polski, na których zobaczymy podopiecznych Tomasza Paska odbędą się pod koniec marca w Nowej Soli. Będą to mistrzostwa Polski pro w formule K1. W zawodach wystąpi m.in. Kacper Frątczak.