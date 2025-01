Tych problemów ma sporo. Ja mu tam, broń Boże, nie zazdroszczę funkcji, którą objął. Największe zadłużenie miasta, Zielona Góra przy oczekiwaniach przeróżnych osób co do utrzymania pewnych fajerwerków, w moim przekonaniu zbędnych i on się musi z tym zderzać. Fiskalizacja polityki, która postępuje w naszym mieście, bo są wprowadzane oszczędności, po raz pierwszy jest nadwyżka operacyjna, czyli oznacza to, że dług chociaż w jakiejś części został spłacony, ale wydatki są i oczekiwania mieszkańców również i to jest największy problem