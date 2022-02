Lato 2023 – to właśnie wtedy mamy skorzystać ze zrewitalizowanego kąpieliska w Ochli. Koszt? 88 mln zł, czyli dużo więcej niż pierwotnie zakładano.

Do przetargu stanęła tylko jedna firma – Exalo Drilling. Andrzej Bocheński, radny Zielonej Razem, który zajmował się tematem rewitalizacji kąpieliska w Ochli uważa, że kolejny przetarg nie miałby sensu. Ze wzrostem cen należało się jednak liczyć.

W osiemdziesięciu kilku procentach powtórzenie przetargu podbija cenę. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy krytycznie podchodzą do tej inwestycji, wzięli pod uwagę czas, w jakim to się odbywa. Jesteśmy w szalonym czasie gospodarczym. Jeżeli powie pan, że przyjdą lepsze czasy i napisze cyrograf to można czekać, ale ja w to nie wierzę.