Powoli dobiega końca Lato Muz Wszelakich, a ciekawych wydarzeń nie brakuje. Spieszcie się za nim wyczerpie się program tegorocznego cyklu bo zostały już tylko dwa weekendy.

W piątek tradycyjnie “Bajki, bajdy, banialuki”. Najmłodsi na placu Teatralnym obejrzą “Szewczyka Dratewkę” w wykonaniu Teatru Rozrywki “Trójkąt” to o godzinie 11:00. Sesja wieczorna rozpocznie się w Krzywym Kominie od 17:30 “Piątek z planszówkami”. O 19:00 VIII Corno Brass Festiwal przenosi się ponownie do zielonogórskiej Filharmonii. W sali MCM m. in. Michał Szczerba, Sebastian Berner czy Tomasz Hajda zagrają na instrumentach dętych blaszanych.

O 20:00 prawdziwa “Bluesowe Noce” w Piekarni Cichej Kobiety. Na scenie Trio New York City Session z Grażyną Auguścik na wokalu. Więcej o tym wydarzeniu mówi Krzysztof Mroziński z ZOK.

Znakomita polska wokalista jazzowa. Wokalistka formatu Urszuli Dudziak, z która z resztą miała okazje wspólnie występować. W latach 80-tych wyjechała do Stanów Zjednoczonych i może nie jest znana szerszej publiczności, ale dla koneserów będzie to świetne wydarzenie

W sobotę nie zwalniamy tempa, a nawet podkręcamy bo od 10:30 na Placu Teatralnym Mistrzostwa Polski Kalisteniki i Street Workoutu.

Połączenie kalisteniki i street workoutu czyli trening z użyciem masy własnego ciała w najlepszym wydaniu bo będą to Mistrzostwa Polski. Dużo umięśnionych ciał i popisów sportowo-siłowych

Sobotni poranek dla ciała, a wieczór dla duszy. Finałowe koncerty VIII Corno Brass Music Festiwal od 16:00 Akademia Blachy na placu przed filharmonią, a od 20:00 w Lubuskim Teatrze Jazzrausch Bigband. Komu mało wrażeń artystycznych niech się wybierze do Zatonia. Tam o 21:00 “Gusła” Adama Mickiewicza w reżyserii Grzegorza Brala. Na zakończenie 8. tygodnia LMW 2024 koncert Orkiestry Dętej “Zastal” na placu przed Filharmonią o godz. 18.