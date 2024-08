Zielonogórscy radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu Stowarzyszeniu “Lubuskie Trójmiasto” niemal 650 tys. zł na opracowanie dokumentacji przedprojektowej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta. Wszystkie kluby przyznają, że jest to inwestycja dobra i bardzo potrzebna dla rozwoju komunikacyjnego.

– Bardzo się cieszę, że rada jednogłośnie przyjęła tą decyzję – mówił po głosowaniu Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry.

– Prace nad tym projektem rozpoczęły się w zeszłym roku. Cieszę się, że temat jest kontynuowany – mówił Grzegorz Maćkowiak z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Cieszę się, że prezydent Marcin Pabierowski to kontynuuje. Przywiózł pewne ważne informacje dotyczące finansowania. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że łączy 200 tys. mieszkańców z aglomeracji zielonogórskiej, w której powstają coraz to nowsze zakłady w strefach przemysłowych. To powoduje, że potrzebujemy dobrego transportu, właśnie kolejowego.