Z okazji okrągłej rocznicy urodzin znanego polskiego naukowca zajmującego się astronomią i astrologią w Mediatece Góra Mediów w poniedziałek, 3 kwietnia, odbędzie się wykład otwarty dra Waldemara Grabowskiego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Od Kopernika do dziś, czyli jak zmieniła się nasza wiedza o Wszechświecie” to temat poniedziałkowego wykładu otwartego, podczas którego słuchacze będą mogli także zadawać pytania doktorowi Waldemarowi Grabowskiemu. Więcej o tym wydarzeniu mówi Natalia Dyjas-Szatkowska, młodsza bibliotekarka Mediateki Góra Mediów.

Doktor Grabowski jest pedagogiem, edukatorem. Ma doświadczenie w nauczaniu fizyki. Wiedzę, która dla wielu jest jak czarna magia, on przedstawia w sposób bardzo przystępny, bardzo fajny i ciekawy. Chcemy porozmawiać na temat wiedzy, na temat kosmosu, jak ona się zmieniała na przestrzeni wieków, ale też odnieść do tego, co mamy tutaj w mediatece, a dokładnie filmów.