Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra szykują się do sobotniego meczu z niespodziewanym liderem ligi VTB Avtodorem Saratów. Mecz w Rosji jutro o 14:00 naszego czasu.

W hali CRS w tym miesiącu Zastal zagra tylko dwa razy, ale oba mecze zapowiadają się znakomicie. 20 grudnia w Zielonej Górze zamelduje się wielkie CSKA Moskwa, a dwa dni później Legia Warszawa z Łukaszem Koszarkiem na czele.

„Koszar” w stołecznej drużynie gra z numerem 55, tak jak zresztą w Zielonej Górze. W Zastalu nikt już więcej z tym numerem nie zagra. Przed meczem z Legią zostanie on zastrzeżony. Mówi Janusz Jasiński, właściciel klubu.

W najbliższym meczu ligowym, 22 grudnia, zapraszamy wszystkich gorąco. Witamy Legię Warszawa, a przede wszystkim Łukasza Koszarka, na starych śmieciach. Przyjedzie nasz były kapitan, człowiek-legenda dla koszykówki ogólnopolskiej, europejskiej, ale przede wszystkim zielonogórskiej. Będziemy chcieli to ukoronować symbolicznie, jego numer zostanie zastrzeżony i w naszej drużynie nikt poza nim już nie zagra. On oczywiście dopytuje, czy jak wróci, to czy będzie mógł zagrać z tym numerem. Na to zgoda jest!

To także pewnego rodzaju okazja do podziękowania zawodnikowi za wszystkie lata spędzone w Zielonej Górze. Wcześniej nie było do tego okazji.

Pomysł funkcjonował od dłuższego czasu, czekaliśmy na moment, kiedy Łukasz przyjedzie. Wychodzi fajny mecz, w fajnym momencie, z dobrze grającą Legią, która gra także w pucharach. Latem było to trochę za świeże jeszcze. Będziemy mogli sobie teraz podziękować za ten wspaniały okres.

A co słychać w klubie? Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie z akcjonariuszami. Okazuje się, że klub zamierza ponownie wyemitować akcje.

Spółka akcyjna ma 200 właścicieli. Chcieliśmy zrobić spotkanie. Ono nie było formalne w ramach walnego, te zrobimy, gdy otrzymamy wszystkie dokumenty. Wczoraj zapowiedziałem, że zrobimy jeszcze jedną emisję akcji. Pierwsza zakończyła się sukcesem z jednej strony, a z drugiej pewnym niedosytem, bo w ostatnim tygodniu wiele osób nie zdążyło, ze względu na duże zainteresowanie. W tym roku zrobimy coś w rodzaju dogrywki, można to kupić np. komuś pod choinkę.

Przypominamy najbliższy rozkład jazdy naszych koszykarzy. Jutro zmierzą się w Saratowie z Avtodorem, następnie w kolejny czwartek zagrają na wyjeździe z Eneą Abramczyk Astorią Bydgoszcz. Dwa kolejne spotkania rozegrają w hali CRS. Kolejno z CSKA Moskwa i Legią Warszawa, 20 i 22 grudnia.