Elektrociepłownia Zielona Góra tak jak większość zakładów z sektora energetycznego w kraju jest zobowiązana do transformacji energetycznej, do zmian, które będą nas dotyczyły. Do naszego portfolio będą dodane odnawialne źródła energii. W pierwszym etapie będą to panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 megawat