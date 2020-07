Centrum Nauki Keplera nadal świętuje 5-lecie. Na deptaku przed ratuszem można oglądać okolicznościową wystawę. Prezentuje ona zdjęcia z części wydarzeń, które odbyły się w Planetarium Wenus i Centrum Przyrodniczym w ciągu 5 lat, a także historię budynków, w których funkcjonują dziś obie placówki. My dziś zapytaliśmy zielonogórzan, czy podoba im się to miejsce, czy chętnie odwiedzają centrum oraz czy to dobrze, że jest taki obiekt?

Mieszkańcy zwracają między innymi uwagę na walory edukacyjne centrum.

Z zielonogórzanami rozmawiała Oriana Serszyńska. Dodajmy, że w centrum do obejrzenia są plakaty promujące wystawy o tematyce związanej z przyrodą i kosmosem. Wystawa będzie stać przy ratuszu przez miesiąc.