Biegnę 10 maratonów w równe 10 dni. Akurat mam przestrzeń, czas na to, żeby takie wyzwanie zrealizować. Nigdy jeszcze nie biegłem maratonu, więc mam nadzieję, że mi się uda przebiec te 10 dni. No i jeszcze do tego wpadłem na pomysł, żeby przyświęcał temu fajny cel i organizuję razem z Fundacją “Cancer Fighters” zbiórkę pieniędzy na ich podopiecznych, na dzieciaki właśnie z Fundacji “Cancer Fighters”, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi