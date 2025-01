Tegoroczny, 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Poza licznymi wydarzeniami sportowymi, które już zapowiadaliśmy, sercem imprezy będzie deptak oraz miasteczko WOŚP przy ratuszu.

Jak będzie wyglądać to miejsce 26 stycznia? Szczegóły zdradza Eliza Zaborowska-Kujawa.

Finał to nie tylko aktywności w centrum miasta. Wielkie emocje czekają nas także wieczorem, kiedy na scenie na pl. Powstańców Wielkopolskich wystąpią gwiazdy. O tym, kto dokładnie zagra, mówi Agata Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Najpierw sprawdzimy, czy wszyscy panowie mają OC. Potem zobaczymy razem z Wiktorem Dydułą, czy to słońce jest dokładnie tam, gdzie my. Później zaśpiewamy wszyscy “dobra, dobra, dobra jest ta nasza Zielona Góra”, albo też powspominamy rok ’94. A kiedy już to wszystko, to na pewno powiemy – nie damy się – razem z Proletariatem.