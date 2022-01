30 stycznia już po raz 30 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przygotowania trwają, także w zielonogórskim sztabie WOŚP.

Przedstawiciele zielonogórskiej orkiestry zachęcają, by licytować, ale i samemu przekazać coś na licytację. Wśród pierwszych gadżetów do wylicytowania będą kolekcjonerskie monety, koszulki i oryginalny kalendarz WOŚP-u. – Zachęcamy do przynoszenia fantów na portiernię urzędu miasta, przy ul. Podgórnej 22. Tam dostaniecie do wypełnienia formularz, a na jego podstawie będziemy mogli poinformować darczyńcę za ile został wylicytowany przekazany przedmiot czy usługa – tłumaczy Mariusz Rosik członek zielonogórskiego sztabu.

Zebrane przez sztab fanty będą rozdzielane pomiędzy różne formy licytacji. Mogą one trafić na portal allegro, zostać zlicytowane w sołectwach podczas przejazdu WOŚP-owego TIR-a, niektóre pojawią się na scenie głównej podczas niedzielnego finału albo podczas transmisji online. – Mamy już kilkuletnie doświadczenie i wiemy, jak dopasować dany fant do rodzaju licytacji. Niektóre lepiej wystawić na allegro, bo tam można licytować przez kilka dni, inne szybciej znajdą nowego właściciela, jeśli zlicytujemy je w tirze lub na scenie. Są osoby, które przychodzą z pełnym portfelem i chcą poczuć dreszczyk licytacji na żywo – dodaje Igor Skrzyczewski, rzecznik zielonogórskiego sztabu.

Licytacje na portalu allegro zakończą się 14 lutego.