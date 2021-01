Trudne, wyjątkowe czasy wymagają nieszablonowych pomysłów. Kreatywność na wielu polach w dobie pandemii działa, także jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W niedzielę 29. finał. Jak będzie wyglądał w Zielonej Górze?

W naszym mieście stawiają na scenę na kółkach. „WOŚP-owy TIR” to nic innego, jak „Scena Otwartych Serc”, która przez lata stała przy ratuszu. Tym razem będzie się przemieszczać. Mówi Agnieszka Opalińska z zielonogórskiego sztabu.

Szukaliśmy jakiejś formy, żeby to nie był tylko przekaz online, żeby coś się zadziało, żeby ludzie poczuli energię. To, co zawsze było na tej scenie – atmosfera rodzinna, wesoła, która miała bardzo fajne osiągnięcie również finansowe. W zeszłym roku to było 36 tys. zł. Bardzo fajny wynik.