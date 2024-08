24 sierpnia na terenie Pałacu w Zatoniu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne, które z pewnością zapadnie w pamięć wszystkim miłośnikom teatru i literatury. Aktorzy Lubuskiego Teatru zaprezentują interaktywny spektakl “Gusła”, który przeniesie widzów w świat tajemniczych obrzędów i magicznych rytuałów.

O szczegółach wydarzenia opowiada Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury.

To jest sztuka, która w ostatnich latach zrobiła chyba największą furorę, jeżeli chodzi o liczbę widzów. Cieszyła się dużym powodzeniem również poza Zieloną Górą. “Gusła” w Zatoniu to pomysł nowatorski, chcemy zaprosić widzów do udziału w sztuce. “Gusła” będą się odbywały w dwóch miejscach. Zaczniemy przy ruinach kościoła św. Jana.