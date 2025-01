Przede wszystkim zostało to zdefiniowane w roku 2024 jako potrzeby drogowe. Przypomnę, że mamy pierwszy raz w budżecie 30 milionów na remont dróg wewnętrznych, osiedlowych. To jest ważny ciąg komunikacyjny, ważna arteria komunikacyjna z uwagi na to, że jest budowa wiaduktu. Dlatego chcemy tę ulicę wyremontować już w całości. To jest brakujący odcinek, połączenie bardzo użytkowane pomiędzy dwoma rondami. To jest nie tylko komfort dla kierowców, ale przede wszystkim inwestycja w poprawę ścieżek rowerowych i chodników. Na co mieszkańcy zwracali uwagę. Zaczynamy rok 2025 tym, co mam nadzieję będzie go charakteryzowało, czyli robotami drogowymi