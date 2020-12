Jak wyglądał mijający, 2020 rok z perspektywy radnych miasta? Jakie były najważniejsze inwestycje, wydarzenia i sprawy w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Nieuniknionym tematem był z pewnością koronawirus. To z powodu pandemii rada miasta obradowała zdalnie, na odległość odbywały się też lekcje w szkołach. Swoimi spostrzeżeniami z prowadzenia zajęć online podzielił się nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i radny Jacek Budziński. Przyznał, że uczniowie chętnie zabierali głos na polityczne tematy.

Wielokrotnie też moi uczniowie – co mogą poświadczyć – zadawali mi pytania dotyczące bieżącej sytuacji. Wielokrotnie dla minie trudne pytania, z uwagi na to, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ja akurat nigdy nie ganiłem moich uczniów ani nie prześladowałem ich za poglądy polityczne. Mogli głosić swoje zdania na moich lekcjach i często był to przyczynek do szerszej dyskusji.

W tym roku nie została zorganizowana kolejna edycja budżetu obywatelskiego. – Powiedziałbym, że porażką roku było to, że z powodu COVID-u bardzo wiele inwestycji, nie tylko budżetu obywatelskiego, przesunęło się – uważa Andrzej Brachmański, radny klubu Zielona Razem.

To niewątpliwie jest porażka roku, to trzeba przyznać. Pierwszy sukces roku to jest to, że wszyscy żyjemy. Sukcesem pewnie jest szybka reakcja i prezydenta, i marszałek na to, co działo się na początku pandemii. Sukcesem, czy może szczęściem naszych lekarzy jest to, że COVID w Lubuskiem jest ciągle najmniejszy w kraju.