Czy będzie więcej miejsc w miejskich żłobkach w Zielonej Górze? Miasto jest blisko pozyskania środków rządowych na rozbudowę placówki oświatowej dla najmłodszych zielonogórzan przy ul. Wiśniowej.

Informację potwierdziła w programie Prezydent na 96 FM Wioleta Haręźlak. Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Zielonej Górze była gościem Kai Rostkowskiej. – Ma tam być dodatkowo prawie 160 nowych miejsc – przekazała szefowa zielonogórskiej oświaty na antenie Radia Index.

Jeśli chodzi o rozbudowę, to mówimy przynajmniej o terminie dwóch lat – licząc od dnia dzisiejszego. Jesteśmy na etapie oczekiwania na akceptację i ocenę wniosku, który złożyliśmy. Przygotowaliśmy koncepcję rozbudowy żłobka przy ul. Wiśniowej. To będzie jeden budynek, który będzie połączony z istniejącym żłobkiem, łączyć go będą ciągi komunikacyjne.