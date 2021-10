Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze otrzyma dotację w wysokości ponad 6 milionów złotych. Na co środki zostaną wydane? O tym prezes zielonogórskiej lecznicy Marek Działoszyński.

Te środki przeznaczymy po pierwsze na duże wkłady do termomodernizacji i jeszcze do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Kolejne zakupy to dwie duże pralnice. Jesteśmy samowystarczalni w tym zakresie, a nawet świadczymy usługi na zewnątrz. Musimy więc po działalności covidowej wymienić urządzenia.