11 listopada w naszym mieście to nie tylko święto patriotyczne – to również okazja do sportowych emocji i pomagania! Na boisku MOSiR przy ulicy Sulechowskiej odbędzie się „Mecz Niepodległości – Memoriał Cieja,” wydarzenie, które od lat wpisuje się w zielonogórski kalendarz.

W ten wyjątkowy dzień, oprócz uczczenia niepodległości w sportowym stylu, celem będzie także wsparcie charytatywne. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie Laury Wolniewicz. Mówi Marcin Wolniewicz, tata 2-latki.

Laura choruje na Zespół Retta. To choroba genetyczna, która na ten moment jest nieuleczalna. Jednak za około 4 lata ma powstać terapia genowa, która będzie leczyła dzieci z tym zespołem. Żeby dotrwać do tego czasu, potrzebny jest lek dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Koszt takiej 4 letniej terapii to około 11 mln zł.

Na murawie nie zabraknie znanych twarzy. Swoją obecność potwierdził już Piotr Protasiewicz, legenda zielonogórskiego żużla. Inne nazwiska uczestników pozostają na razie tajemnicą, ale sukcesywnie będą ujawniane na Facebooku. Mówi Radosław Brodzik, współorganizator wydarzenia.

Na boisku zobaczymy sportowców, działaczy społecznych, ale i tych którzy po prostu grają w piłkę i chcieli się w te działanie włączyć. Liczymy na to, że zielonogórzanie znajdą czas i przyjdą wesprzeć Laurę Wolniewicz.

Tegoroczny memoriał to już szósta edycja wydarzenia, o czym opowiada Paweł Pokorski, organizator meczu.

6 lat temu z chłopakami stwierdziliśmy, że zagramy charytatywnie w piłkę. Wtedy zebraliśmy pieniądze z wpisowego. Wydarzenie się rozrastało, dzisiaj już zbieramy większe kwoty. Oprócz meczu jest też kiermasz z ciastem. Naszą tradycją jest, że zawsze wybieramy dziecko, któremu pomożemy.

Start meczu 11 listopada o godzinie 11:11.