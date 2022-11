Dziś 11 Listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości. Co się dzieje w Zielonej Górze z okazji tego dnia? Postanowiliśmy to sprawdzić i przygotowaliśmy dla Was mały przewodnik po zielonogórskich wydarzeniach, związanych ze Świętem Niepodległości.

– Miejskie obchody Święta Niepodległości:

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców na uroczyste obchody. Początek o godzinie 10.30 pod Aresztem Śledczym przy ulicy Łużyckiej. Pod tablicą upamiętniającą więźniów politycznych oraz ofiary represji komunistycznej w Zielonej Górze złożone zostaną wiązanki kwiatów. Następnie o godzinie 11 w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej odbędzie się nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Na godzinę 12.15 zaplanowano natomiast przemarsz w asyście kompanii honorowej na Plac Matejki. gdzie odbędzie się uroczysty apel.

– Piknik wojskowy

Coś dla siebie znajdą dziś również miłośnicy militariów. Od godziny 12 do 16 na Placu Teatralnym odbędzie się piknik wojskowy. Będzie można nie tylko zobaczyć sprzęt wojskowy, ale i spróbować żołnierskiej grochówki.

– Bieg Niepodległości

Start biegu o godzinie 11 na ulicy Gen. J. Dąbrowskiego, dokładniej w pobliżu Centrum Przyrodniczego. Następnie biegacze pobiegną takimi ulicami jak Herberta, Dworcowa, Ułańska, Bohaterów Westerplatte, Kupiecka i ponownie Gen. J. Dąbrowskiego. Całkowity dystans do pokonania to 11 kilometrów.

– „Weekend z Niepodległą” w Filharmonii Zielonogórskiej (11-13 listopada)

Już dziś Filharmonia Zielonogórska zaprasza na dwie opery w wersji koncertowej: „Der Pole und sein Kind” /Polak i jego dziecko/ oraz “Flis” Stanisława Moniuszki w wersji kameralnej. Dzień później, czyli w sobotę wystąpią natomiast: Mateusz Makuch – skrzypce i Wojciech Kubica – fortepian w programie kameralnym. Usłyszymy między innymi: „Dumkę dla Ukrainy” – Magdaleny Cynk oraz „Sarabandę z II Partity d-moll” – J.S. Bacha. Na niedzielę zaś zaplanowano recital fortepianowy Szymona Nehringa, który był finalistą XVII. Konkursu Chopinowskiego.

– Rajd rowerowy pod hasłem „Rowerowa Niepodległa” z Zielonej Góry do Drzonowa

Punktualnie o godzinie 11.11 z Placu Bohaterów wyruszy rajd rowerowy pod hasłem „Rowerowa Niepodległa”. Celem cyklistów będzie Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Na miejscu przewidziano wiele atrakcji – między innymi inscenizację batalistyczną „Bój Wielkopolan o Niepodległość”. Co ważne – muzeum będzie dziś czynne od godziny 10 do 16, a wstęp jest bezpłatny. Organizatorem rajdu jest natomiast Stowarzyszenie „Rowerem do przodu”.

– Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus

Już o godzinie 17 będzie można posłuchać piosenek z płyty „Przez Zielone Miasto”. Przypomnijmy – krążek powstał przy okazji 800 – lecia powstania naszego miasta oraz 700 – lecia nadania mu praw miejskich. Udział w koncercie jest bezpłatny.

– Marsz „Niepodległa w Europie”

O godzinie 13 spod pomnika Bachusa wyruszy kolejny już marsz pod nazwą „Niepodległa w Europie”. Uczestnicy przejdą aleją Niepodległości do Placu Bohaterów. Tam, pod Pomnikiem Bohaterów, złożone zostaną wiązanki kwiatów. Podczas wydarzenia rozdawane będą również flagi narodowe, kotyliony i przypinki.