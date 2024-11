Już jedenasty raz pomagamy miejskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Przed nami coroczny “Bieg Jeża”, który wraca do Parku Tysiąclecia. Uczestnicy mogą się zapisać do 13. listopada, a starty trzy dni później.

W tym roku podczas akcji charytatywnej zbieramy ręczniki, koce, podkłady jednorazowe i oczywiście karmę dobrej jakości. Bieg ma również zachęcić do adopcji – Zbliża się zima mnóstwo psiaków potrzebuje domu. Schronisko jest przepełnione – mówi Maria Nowak kierowniczka schroniska.

Mamy w swoim schronisku 190 psiaków i fajnie by było gdyby trafiły one przed zimą do nowych domów. Dzięki tej akcji zyskamy zastrzyk gotówki, wyposażenie i specjalistyczną karmę wysokiej jakości. Zyskuje też wsparcie leczenie naszych podopiecznych