Stowarzyszenie “Warto jest pomagać” cyklicznie, od kilkunastu lat prowadzi akcję wyprawka szkolna. Razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, stowarzyszenie typuje najbardziej potrzebujące rodziny wielodzietne, którym przydaje się taka pomoc przed nadchodzącym rokiem szkolnym. Nie inaczej było w tym roku.

-Możemy pomagać dzięki wpłatom zielonogórzan, którzy przekazują nam swoje 1,5% podatku – mówił Grzegorz Hryniewicz, prezes “Warto jest pomagać”.

Niesamowicie się cieszę, że od lat dobrez przebiega nasza współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Okazuje się, że mimo różnych dofinansowań dla osób potrzebujących, to potrzeba jeszcze jest. Myślę, że gdybyśmy przygotowali 200 wyprawek, to i znalazłoby się 200 dzieci, żeby im je dać.

Każde dziecko dostało wszystko to, co niezbędne w szkole. To między innymi zeszyty, bloki, kredki, farbki i w pełni wyposażony piórnik. Wszystko to zapakowane w worek, który można zabrać na zajęcia sportowe.

Fajnie, od trzech lat korzystamy. Dzieci zawsze są zadowolone. Teraz wszystko poszło do góry, więc jest to wydatek. Jestem zadowolona i chciałabym podziękować darczyńcom, którzy nam pomagają w taki sposób.

Tak wyprawki komentowali mieszkańcy. W sumie do zielonogórzan trafiło 100 zestawów o łącznej wartości 7 tys. złotych.