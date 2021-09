Dziś 1 września, czyli początek roku szkolnego. Dla większości uczniów oznacza to powrót do szkolnych ławek i zastąpienie wakacyjnej laby – nauką. I to stacjonarną. W zielonogórskim Zespole Szkół Katolickich pierwsze dni września to jednak nie nauka. To czas na integracje.

Od dziś do końca tego tygodnia uczniowie “Katolika” kolejny już raz wezmą więc udział w zajęciach adaptacyjnych. Mówi Bogna Świdzińska, dyrektorka Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze.

Nazwaliśmy je “Znowu razem 2”, bo pierwsza edycja tych zajęć odbyła się jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Dzieci były wtedy przeszczęśliwe. Liczymy, że będzie to dla nich miłe rozpoczęcie roku szkolnego. Nie od razu w ławce z lekcjami. Od rana do prawie wieczora, a w zupełnie innej i miłej atmosferze.

Podczas zajęć adaptacyjnych dzieci będą się jednak nie tylko integrowały, ale też uczyły.

Przede wszystkim ten czas nie bycia w grupie i budowania relacji był bardzo długi, to chcemy wprowadzić zajęcia z psychologiem i pedagogiem. Ale nie tylko. Będą tez zajęcia artystyczne, chemiczne, sportowe.

Uczniowie “Katolika” będą musieli przyzwyczaić się także do nowych wnętrz i wyposażenia. W szkole powstała między innymi pracownia chemiczna z prawdziwego zdarzenia.