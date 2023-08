W najnowszym odcinku programu „Grunt to Lubuskie” zapraszamy na wycieczkę do Lubska, gdzie można zachwycić się roślinami egzotycznymi. Jak przekonuje Zbigniew Kołodziej, wiceprezes PSL Lubuskie, wciąż mamy wiele do odkrycia w naszym regionie. A jeszcze więcej do wywalczenia, jeśli chodzi o wsparcie przedsiębiorców i rolników.